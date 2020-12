Casi al terminar la cena, se escucha por la radio la sirena ubicada en las instalaciones del diario La Tribuna, y de seguido un locutor que anuncia: “Como respuesta a tan alevoso y brutal ataque, el Gobierno de Costa Rica le declara la guerra a Alemania”. Hecho real de nuestra historia (al que habría que sumar la misma declaratoria para otros países del Eje), como verídicos fueron también los saqueos de comercios, arrestos y deportaciones de alemanes, japoneses e italianos residentes en Costa Rica, a los que se refiere el personaje Luigi, italiano dueño de una sastrería de San José, que busca refugio en la casa de los Berlinski. “Yo no soy enemigo de Costa Rica, don Oscar. Yo no apoyo al Eje. […] Solo quiero trabajar…, no le hago ningún mal a nadie”, dice.