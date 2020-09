Observen, amigos, que los personajes que enumeré en el primer párrafo tiene todos en común el rasgo de la ternura. No basta con hacer reír a la gente: hay que hacerla reír de una manera significativa, particular: una risa que no solo proceda de la inteligencia, sino del corazón. Esto es difícil, porque el corazón (que siempre opera por asociación cordial -de cor, latín por corazón-) no es precisamente conocido por su sentido del humor: su tendencia natural es a identificarse, a acercarse, a generar empatía, a correr al auxilio de aquel infortunado de quien reímos. Es por eso que la risa es mucho más hija de la inteligencia que del corazón. La inteligencia nos disocia, nos desidentifica, nos aleja cordialmente de la víctima generadora de la risa. Pero hay humoristas como Quino que parecen traerse abajo esta vieja tesis (el filósofo Henri Bergson habla de ella en su libro sobre la risa), y nos demuestran que se puede reír desde la ternura, desde la misericordia, desde la compasión (facultades asociadas habitualmente al corazón, no a la inteligencia: compasión: padecer-con: la identificación que supuestamente anula la risa y nos mueve a la acción socorrista y solidaria).