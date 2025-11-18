¿Qué cuenta el cine de Irlanda? Descúbralo en el Cine Magaly

La película 'Kneecap' es de las más destacadas de Irlanda en los últimos años.

Tal vez no circula tanto como otros, pero una vez que se descubre el cine irlandés, se encuentra una escena encendida, actores brillantes y una mirada peculiar sobre el mundo. Grandes artistas nos ha dado Irlanda, y desde hace 25 años, una amistad con Costa Rica. La celebración será esta semana en el Cine Magaly.

Para conmemorar el cuarto de siglo del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Irlanda y Costa Rica, la Embajada de Irlanda organiza una Muestra de Cine Irlandés del 20 al 22 de noviembre en el cine de barrio La California, San José. El ciclo busca promover el intercambio cultural entre ambos países y acercar al público local a algunas de las producciones más recientes del cine irlandés.

La apertura será el 20 de noviembre a las 6 p. m., con la proyección del cortometraje An Irish Goodbye (ganador del Óscar en 2023) y del largometraje Róise & Frank.

La programación continúa el 21 de noviembre a las 6:15 p. m. con That They May Face the Rising Sun (Pat Collins, 2023), una obra contemplativa ambientada en un pequeño pueblo irlandés. El ciclo cerrará el 22 de noviembre a las 6:45 p. m. con Kneecap (Rich Peppiatt, 2024), película que sigue al controversial trío de raperos Kneecap, conocidos por su irreverencia y defensa de la lengua irlandesa.

Las entradas están disponibles en el sitio web del Cine Magaly. La muestra es organizada por la Embajada de Irlanda, con el apoyo del Irish Film Institute y del propio cine, que organiza anualmente el popular Festival de Cine Europeo.

'An Irish Goodbye' ganó el Óscar a mejor cortometraje en 2023. (Northern Ireland Screen/Northern Ireland Screen)

Películas de la Muestra de Cine Irlandés

Estas son las películas de la Muestra de Cine Irlandés del Cine Magaly, con las sinopsis publicadas por el cine.

Un adiós irlandés (An Irish Goodbye)

En esta conmovedora y divertida historia, dos hermanos muy distintos deben cumplir juntos la lista de deseos de su madre fallecida, embarcándose en un viaje lleno de humor, ternura y segundas oportunidades que los llevará a redescubrir lo que realmente significa ser familia.

Róise & Frank

Cuando un perro misterioso comienza a comportarse como el difunto esposo de Róise, su vida y la de todo el pueblo se llenan de alegría, magia y nuevas esperanzas. Una película encantadora que celebra el amor, la comunidad y las segundas oportunidades que llegan cuando menos lo esperamos.

Que puedan enfrentar el sol naciente (That They May Face the Rising Sun)

En un pequeño pueblo irlandés donde el tiempo parece detenerse, una pareja encuentra belleza, calma y sentido en las historias y vínculos que los rodean. Una obra poética y luminosa que invita a contemplar la vida, la memoria y la armonía que nace de las relaciones humanas.

Kneecap

Con energía explosiva y humor irreverente, Kneecap sigue a un trío de raperos que revoluciona la escena musical mientras defiende la lengua irlandesa con actitud, rebeldía y ritmo. Una película vibrante, atrevida y profundamente actual que mezcla música, identidad y activismo con un estilo único.