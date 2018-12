La investigación The Long Duration of a Split Second: Killing in Umm al-Hiran 18 January 2017 realiza una arqueología de los registros en video de una confrontación en la que murieron un oficial y un local, y Traces of Bedouin Inhabitation 1945-present busca probar la continuidad del asentamiento beduino desde antes del establecimiento del Estado israelí, que ahora les niega la propiedad de sus terrenos.