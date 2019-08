Pido al lector volver al principio, un detalle más: esa piel del elefante azul, trazada por hondos surcos. Hace un tiempo Ángela Merkel intentó halagar a Mariano Rajoy diciéndole: “Tienes la piel de elefante”, refiriéndose, probablemente, a su fortaleza ante la adversidad; sin embargo, la piel de los elefantes no es particularmente gruesa ni resistente, a excepción de su lomo y por eso estos animales se procuran abundantes baños de barro y, sus crías, suelen caminar bajo la sombra de su madre. Aunque no lo parezca, la piel que allí se observa es tan sensible como la nuestra. En esto de “ponerse en la piel del otro”, fracasaremos si nos dejamos llevar por las meras apariencias.