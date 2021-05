Tan desglamorizada es la imagen que la película nos propone de Fern, que la vemos orinar y defecar en dos escenas conmovedoras por su naturalidad. No soporta dormir en las amplias camas que sus parientes le ofrecen en casas enraizadas en la tierra. Se despierta a media noche, sofocada por la angustia, y en medio del frío invernal corre a refugiarse en su vagón, cuya cama es como una extensión de su cuerpo. Trabaja por temporadas, en descomunales almacenes de productos y firmas diversas: se niega a caer en el cepo de la “alienación obrera” (Marx). Tan pronto ha reunido algún dinero, vuelve a su vida trashumante, con mucho de gitana y de ave migratoria. Su existencia solo puede ser tránsito, devenir, movimiento: es heracliteana de los pies a la cabeza: Parménides no habría tenido la menor resonancia en su ser. Los almacenes en que trabaja generan vértigo, son monstruosidades engendradas por la sociedad de consumo. Me recuerdan los oficinescos planos panorámicos de Jacques Tati en Playtime (1967), o la última secuencia de Traffic (1971): un desolador parqueo repleto de carros, virgen de toda huella humana. Imposible también no evocar las vastísimas salas llenas de escritorios que Anthony Perkins recorre zigzagueando, en El Proceso, de Orson Welles, y la fría, deshumanizada vacuidad de Xanadú, en la película Citizen Kane, del mismo director.