Dice el poeta sobre sus casas: “En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir (…) He edificado mi casa también como un juguete y juego en ella de la mañana a la noche. Son mis propios juguetes. Los he juntado a través de toda mi vida con el científico propósito de entretenerme solo. Los describiré para los niños pequeños y los de todas las edades”.