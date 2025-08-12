Bandas de siete comunidades destacaron en certamen con espíritu ecológico en Paraíso de Cartago

Antes de tocar la primera nota, la banda ganadora en una de las categorías ya había hecho un esfuerzo significativo: recoger 7.500 latas en su comunidad para cumplir con el ambiente y con el arte. Aquí se galardonan el compromiso ecológico y el musical.

Por 19 ediciones, eso ha incentivado la Competencia Nacional de Bandas Corazón Verde de la Municipalidad de Paraíso, en Cartago, cuya última fiesta se celebró este domingo.

La agrupación ganadora en la categoría de Bandas de Concierto fue la Banda Sinfónica A del Sistema Nacional de Educación Musical en San Carlos, que participaba por primera vez.

“Este resultado nos demuestra que la disciplina, el compromiso, la pasión y la convicción siempre traen frutos, que no es cuestión de suerte. Ahora la motivación está al máximo y no queremos detenernos: trabajando en equipo podemos lograr cualquier meta”, dijo el director, Kenny Casanova, según un comunicado del Ministerio de Cultura y Juventud.

Miembros de la Banda Sinfónica A del SINEM San Carlos. (Ministerio de Cultura y Juventud/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

Otras bandas brillaron por su parte con acciones ecológicas y talento musical. La banda de la Escuela Buenaventura Corrales triunfó en la categoría de banda primaria, mientras que en la categoría big band fue la de CEDES Don Bosco.

La Banda Autónoma Patio de Agua destacó como banda rítmica y la de banda independiente más notable fue Arcángel Miguel, mientras que la Banda Melo-Rítmica Vásquez de Coronado fue la melódica latina más prominente.

Pero el conjunto musical que más recicló fue la Banda Comunal de Vuelta de Jorco, que dijo en su página de Facebook: “Otra vez superamos el reto de la recolección de latas y ganamos un premios que siempre nos caracteriza.. no bajar los brazos es la única opción.. desde ya tenemos un reto para el próximo año...“.

En la página de Facebook del certamen puede apreciar imágenes de las bandas participantes y enterarse de la dinámica del concurso.

La competencia se organiza con apoyo de la Municipalidad de Paraíso, MUCAP, Bansbach Instrumentos Musicales, JASEC y otras organizaciones, además de colaboración de Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Cultura y Juventud, Colypro y Universidad Florencio del Castillo UCA.

