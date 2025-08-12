Áncora

Bandas de siete comunidades destacaron en certamen con espíritu ecológico en Paraíso de Cartago

Competencia Nacional de Bandas Corazón Verde de la Municipalidad de Paraíso busca contribuciones que van más allá de la música

Por Fernando Chaves Espinach

Antes de tocar la primera nota, la banda ganadora en una de las categorías ya había hecho un esfuerzo significativo: recoger 7.500 latas en su comunidad para cumplir con el ambiente y con el arte. Aquí se galardonan el compromiso ecológico y el musical.








