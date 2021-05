La “nivola” de Miguel de Unamuno San Manuel Bueno, mártir, termina con esta reflexión: “La novela es la más íntima historia, la más verdadera, por lo que no me explico que haya quien se indigne de que se llame novela al Evangelio, lo que es elevarlo, en realidad, sobre un cronicón cualquiera”. El inmenso pensador vasco formula de esta manera un sentir que me ha habitado desde que por vez primera leí estos cuatro magníficos textos. No solo son los evangelios novelas, sino que lo son en el sentido más moderno del término. Me refiero con ello a que no son novelas a lo Balzac, Dickens, Flaubert o Pérez Galdós. Son novelas que proponen una concepción del género que nace don Dostoievski y marcará a casi todos los grandes autores del siglo XX.