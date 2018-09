–Toda la ejecución de las obras está inspirada en el arte zen, el ensō, en la caligrafía japonesa, en el símbolo del círculo que significa la iluminación y la fuerza, la elegancia, el universo y el vacío. Y es que este estado del trazo gestual, simboliza un momento en que la mente es libre para simplemente dejar que el cuerpo o espíritu se ponga a crear. Las obras o dibujos deben hacerse de un solo trazo y no hay posibilidad de modificación. Esta manera gestual de crear y el proceso que conlleva me interesan mucho. El significado de que la vida se vive de una vez, de que siempre es la primera vez, de que todo sucede por algo y de que el momento es ahora, pero podemos perfeccionarnos y llegar a ser mejores, mediante la acción justa y el equilibrio natural, vaciando nuestras mentes de prejuicios vanos y negativos, son pensamientos constantes en mi obra. Para alcanzar estos dibujos debo estar muy preparado y seguro. Es una acción del momento, como una danza de la mente y la mano. La ejecución es muy rápida, en eso está su dificultad porque no hay manera de corregir.