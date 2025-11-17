Áncora

‘Los asesinatos en el distrito Catedral’: Una mirada al futuro que nos examina muy de cerca

María Flórez-Estrada Pimentel presenta una obra que atraviesa la historia para reflexionar sobre el presente. Conózcala aquí.

EscucharEscuchar
Por Damaris Madrigal
'Los asesinatos del distrito Catedral', novela de María Flórez-Estrada Pimentel.
'Los asesinatos del distrito Catedral', novela de María Flórez-Estrada Pimentel. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María Flórez-Estrada Pimentelliteraturaliteratura costarricenseEditorial Arlekínfuturismo

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.