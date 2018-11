Desde su arte y contexto, Toledo regresa a los relatos atribuidos a Esopo, fabulista griego (620 a. C. - 560 a. C.), para crear una serie de escenas que eluden la moraleja con que se han transmitido esas historias breves para concentrarse en los protagonistas, sus relaciones y acciones: en el ratón que llega al auxilio del león que le perdonó la vida, en la rana que quiere llegar a ser tan grande como el buey, en la cigüeña que come dentro de una botella frente a la zorra, en la competencia del Sol y Boreas, en la carrera entre la libre y la tortuga, en el drama del león enamorado de la hija del labrador, en el calvo que no cesa de pegarse en su afán de matar a la mosca.