Continuó hablando y desahogándose: “Chelles necesita un impulso. La gente que amaba Chelles ya está enterrada; la juventud busca McDonald’s, Taco Bell… Algunos nos decían que aquí es carísimo, pero cómo no iba a ser caro el sándwich de mano de piedra si la mano de piedra es carísima. Hay un montón de cosas que nos estaban afectando, pero, bueno, esto ya se acabó. Chelles es mi amor, me dio lo mejor: me daba de comer, me ayudó a criar a mis hijos, me llevaba a pasear…”, contó Loli. Luego, suspiró, se levantó y, antes de irse, subrayó que era la única entrevista que había dado.