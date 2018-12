En mayo de 1890, la prensa del país anunciaba con entusiasmo la inauguración del edificio en el corazón de la capital. En la crónica local se escribió: “El Hospicio Nacional de Locos no sólo corresponde a los sentimientos filantrópicos de este pueblo ávido siempre de proteger al desvalido, como lo demuestran sus constantes y voluntarias contribuciones a favor de otros establecimientos de beneficencia, sino también y muy particularmente, a una necesidad sobremanera sensible. Antes de ahora no teníamos para los dementes asilo ninguno donde pudieran recibir con eficacia los beneficios de la caridad y de la medicina; y cuando por caso invadían furiosos, era menester encerrarlos en la cárcel como si fueran reos, u obligar a los suyos, tal vez menesterosos, a que cuidasen de ellos. Tampoco había en los hospitales celdas aparentes ni modo de atenderlos con el esmero debido a su desgracia” (La Gaceta, 6 de mayo de 1890).