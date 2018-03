"Todos en la sala, incluidos Carré y Messager, teníamos la cabeza inclinada sobre la partitura, como si estuviésemos orando –relató Mary Garden–. Mientras Debussy tocaba el piano, experimenté las más extraordinarias emociones que tuve en mi vida. Al escuchar esa música, me parecía que me iba transformando en otra persona… en alguien dentro de mí, con lenguaje y alma que me resultaban familiares. Cuando empezó el cuarto acto, las lágrimas me impidieron continuar (……) y cuando Claude comenzó a interpretar la muerte de Mélisande empecé a llorar sin disimulo…". Así habló la soprano que, durante el resto de la vida del maestro, fue llamada por él como ma petite Mélisande (mi pequeña Mélisande).