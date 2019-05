Él la subtitula “Leyenda dramática”. Esta denominación es ambigua. ¿Es una ópera? No en el sentido estricto, pero su lenguaje es en gran medida operático. ¿Es una ópera “de concierto”? Tal cosa no existe. Una ópera sin escenografía, actuación, luces y movimiento es un despropósito. El tipo de aberración en que incurren las compañías cuando no tienen dinero para montar una ópera como Dios manda. Vi en París La condenación de Fausto en versión concierto, ejecutada por sir Colin Davis, el más grande director berlioziano, autor de la grabación de referencia de sus obras completas: ¡no funcionó! La pieza tiene tanta acción, tanta agitación que, al ser cantada por cuatro solistas tiesos y un coro hierático, el resultado es ridículo. ¿Es un oratorio? Pues no, porque, de nuevo, hay en ella tantas arias, dúos, números corales y escenas hiperquinéticas que, por mucho, desborda lo que de un oratorio podríamos esperar.