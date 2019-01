“En momentos en que la salud de mi esposa me producía cuantiosos gastos, la inspiración me trajo una noche el esquema de una sinfonía. Tenía en mi mente el primer trozo íntegro: un Allegro en La menor. Me arrojé de la cama para escribirla cuando pensé: si empiezo este trozo me tentaré y escribiré toda la sinfonía. Invertiría tres o cuatro meses en este trabajo. No publicaré crónicas musicales. Por lo tanto mi renta disminuirá. Luego, cuando esté terminada mi sinfonía, no tendré fuerzas para resistir a las instancias de mi copista: dejaré que la copie, contraeré así una deuda de 1.200 francos. Luego no podré resistir la tentación de hacer oír la obra; daré un concierto que apenas cubrirá la mitad de los gastos. Perderé lo que no tengo, no podré darle lo necesario a la pobre enferma y no tendré dinero para afrontar mis gastos personales ni con qué pagar la pensión de mi hijo en el barco en el cual próximamente navegará. Estas ideas me dieron escalofríos y arrojé la pluma diciendo: ¡Bah!, ¡Mañana habré olvidado mi sinfonía! A la mañana siguiente volvió a presentárseme la obstinada sinfonía resonando otra vez en el cerebro; oía claramente el Allegro en La menor. Más aun: me parecía verlo escrito. Me desperté presa de afiebrada agitación. Oía cantar el tema, cuyo carácter y forma me complacían en extremo; iba a levantarme…, pero las reflexiones de la víspera me retuvieron una vez más; me sostuve contra la tentación, me aferré a la esperanza de olvidar. Por último me dormí, y, cuando desperté a la mañana, todo recuerdo, en efecto, había desaparecido para siempre.”