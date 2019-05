–La que me impresionó de manera casi devastadora fue Johnny Got His Gun, una novela corta de mediados del siglo XX que se cuenta desde la mente de un chico que ha perdido sus ojos, sus brazos, sus miembros; solo es un cerebro y está en el hospital; es una fuerte condena a la guerra. La leí tal vez a los 12 años, con el trasfondo de Vietnam. Me afectó mucho pero no me hizo pacifista; por el contrario, yo tenía interés en la guerra. El primer libro sobre la guerra que vi fue uno de fotos sobre Picasso que tenía mi madre; en una de esas fotos estaba él viendo los muertos de la Guerra Civil Española; el dolor expresado en su rostro me afectó muchísimo. Yo tendría unos cuatro años. Vivíamos en Colombia y muchos de mis recuerdos de esa época son violentos. Yo iba a ese libro una y otra vez; mi madre me tenía que explicar qué cosa era la guerra, por qué la gente se mataba. Yo cargo el dolor de la guerra, y eso empezó con los muertos reflejados en el rostro de Picasso.