–Estos contextos ofrecen la posibilidad de mostrar artistas y prácticas que escapan al radar de la historia oficial del arte latinoamericano, lo cual es necesario para salir de los lugares comunes y entender la complejidad de la región. Te digo dos ejemplos muy concretos a partir de mis visitas en San José. Uno es la exposición que tienen actualmente en TEOR/éTica de Victoria Cabezas y Priscilla Monge. Conocía el trabajo importante de Monge desde los años noventa, pero a Cabezas no y ha sido realmente un enorme placer descubrir su trabajo fotográfico. Su manera de representar el cuerpo es arriesgada y sorprendente, y sin duda nos lleva a nuevos lugares. Otro ejemplo son las obras de Julio Escámez en el Museo de Arte Costarricense, artista chileno que llegó a Costa Rica exiliado durante la dictadura en su país. Aun siendo una especie de outsider, las enormes pinturas que produjo aquí en los ochenta son de una complejidad imponente. El potencial de contextos como Centroamérica o el Caribe está precisamente en mostrarnos episodios que no calzan o no tienen un lugar claro dentro de los relatos y categorías preestablecidas del arte latinoamericano.