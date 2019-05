–Hoy nos toca presentar un libro impresentable. Si este hubiera sido el primer libro editado por Gutenberg, la gente habría asaltado las imprentas. He aquí un libro que uno llevaría a una isla desierta para dejarlo en ella. Estamos ante un autor cuyo talento murió en una explosión de creatividad y cuya presencia deja un gran vacío. Este es un libro jurídico, pero, francamente, no hay derecho. Libro escrito con los pies de página, nos revela que el autor es un artista en pintar sin marco teórico. Ya antes, su agresiva productividad nos había inferido novelas policiales en las que el asesino era el mayordomo, pero el criminal era el autor. Gabriel García Márquez dijo que escribía para que sus amigos lo quisieran más, pero, a nuestro autor, cuanto más escribe, sus amigos lo quieren menos. Tocho que pasará a la fama por infame, hasta su compaginación es un cataclismo; y el hecho de comenzar por el capítulo treinta no justifica que la Editorial Descuido ofrezca este engendro como la segunda parte de Rayuela. Por lo demás, emitamos unas inútiles palabras de aliento a nuestro amigo: ¡ánimo: no se puede fracasar siempre! Bien por el autor: los mediocres estamos orgullosos de él”.