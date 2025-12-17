Exposición en la Biblioteca Nacional conmemora 90 años de amistad con Japón

Del 12 de diciembre al 30 de enero podrá aprovechar de esta exhibición japonesa en la Biblioteca Nacional que rinde homenaje a la relación diplomática entre Japón y Costa Rica desde 1935. La amistad ha sido fructífera basada en los valores de paz y democracia que ambos países honran, según expresan en el comunicado.

Al asistir podrá ver Japón cobrar vida en las obras de los los artistas Katsushika Hokusai y Harada Taiji. Las reproducciones de grabados de la serie de paisajes popular de Hokusai, Las 36 vistas del Monte Fuji, incluye la famosa Gran ola de Kanagawa.

Visite las reproducciones de las obras de los artistas Harada Taiji y Katsushika Hokusai. (Cortesía Biblioteca Nacional /Cortesía Biblioteca Nacional)

También podrá ver las obras artísticas del artista Harada Taiji quien falleció a sus 82 años en 2022. El artista japonés en gran parte pintaba las tradiciones, paisajes y la ternura con la que gran parte de la cultura japonesa del siglo XX se ha asociado.

Exhibición de las relaciones diplomáticas entre Japón y Costa Rica. (Cortesía Biblioteca Nacional /Cortesía Biblioteca Nacional)

También podrá apreciar documentos históricos, en particular, los primeros contactos diplomáticos entre Japón y Costa Rica, la declaratoria de guerra a Japón, algunas cartas de cortesía, y otros recuerdos de relaciones entre ambos países.

Costa Rica y Japón mantienen sus respectivas embajadas desde 1966.

La primera exportación de café costarricense a Japón fue en 1935. (Cortesía Biblioteca Nacional /Cortesía Biblioteca Nacional)

Puede aprovechar de esta exhibición gratis en la Biblioteca Nacional de lunes a viernes de las 8 a. m. a las 6 p. m.