–Sí, no estoy juzgando. No estoy tomando un acercamiento moralista. Para mí es importante entenderlo. Claro, tal vez puedes estar en desacuerdo, pero hay que entender que esto puede ocurrir. He cometido muchos errores en mi vida, así como el personaje, y por eso me gusta más, no una figura perfecta. Me gusta un personaje que ama, pero que puede equivocarse, que puede ser débil a veces. Por eso me encantó este personaje y trabajar con Marcello, que trajo a este filme la ternura y lleva la película en sus hombros. Ahora bien, también es importante, al hacer una película así, que el actor que interprete al ‘villano’ sea creíble, porque de otro modo el personaje de Marcello perdería poder. Entre más fuerte, más se siente el peligro que corre Marcello.