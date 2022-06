—Para mí el término no ficción es complicado porque me gusta más pensar en cómo vemos al mundo, más allá de una etiqueta. La ficción y la no ficción son términos que hacen que el mundo parezca binario, cuando no es así. Sé que hago no ficción, pero me gusta más decir que trabajo con la realidad, que enfrento la realidad porque me doy la oportunidad de jugar con las personas que aparecen en cámara. Me gusta explorar el mundo real, pero no trato de explicarlo. Para mí si un filme es exitoso es porque el público se pregunta cosas sobre el mundo que no se había cuestionado antes.