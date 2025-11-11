Áncora

En este ballet, un compositor alcanza ‘su mejor obra’: Conózcala en vivo

En la celebración de 45 años del Taller Nacional de Danza, la Banda Nacional de San José toca una nueva composición. Conozca su trasfondo.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Sergio Delgado es un destacado compositor costarricense.
Sergio Delgado es un destacado compositor costarricense. (Cortesía/Cortesía de Sergio Delgado)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sergio Delgadomúsica clásicamúsicaBanda Nacional de San JoséTaller Nacional de DanzaTeatro Popular Melico Salazar
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.