“Siempre he dicho que no tengo una obra favorita porque la que más me gusta es la que estoy tocando en el momento. Lo digo porque es la que estoy disfrutando. He tocado tantas obras orquestales que no puedo escoger una, pero siempre he sentido una afinidad especial por las cuatro sinfonías de Johannes Brahms; son obras que disfruto mucho tocar. Sin embargo, no puedo decir que me gustan menos las de Gustav Mahler, o las de Chaikovski o las de Felix Mendelssohn”, afirmó.