Es la sección que evoca ni más ni menos que el Juicio Final, pero Brahms no se regodea en las imágenes del horror y la eterna pira de los condenados: pronto compensa este breve momento de pavor con los famosos versículos: “Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria?”. Y nos regala la más majestuosa, la más magistral fuga que jamás escribiera, sobre el texto “Señor: tú eres digno de recibir la gloria”. El último movimiento no deja duda sobre la fe de Brahms, sobre su convicción en la redención del ser humano en virtud del amor divino: “Felices son los muertos”. Es el In Paradisum (Fauré) de Brahms, con dos arpas que nos hacen sentir en plena beatitud, y confieren a la coda un aura transmundana, suprahumana: al lamento, al sufrimiento, a la muerte, al Juicio (que Brahms plasma con todo el dramatismo del mundo) responden la promesa de las beatitudes, la consolación, la vida y la redención.