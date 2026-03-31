Áncora

El escritor Juan Villoro analiza relación del fútbol con el poder y el crimen: ‘La FIFA es una fuerza de ocupación’

En vísperas del Mundial, el autor regresa al tema con su nuevo libro ‘Los héroes numerados’, y en entrevista habla de la relación del crimen organizado con el fútbol y el balompié como un ‘objeto de deseo’ de los poderosos

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Por El Universal/México/GDA

Entre las luces y las sombras que marcan al fútbol como fenómeno cultural, social y de espectáculo deportivo, con todos sus matices, muchos luminosos como las hazañas mundialistas y el sentido de pertenencia y de identidad a una tribu y a una comunidad, pero también en todas sus oscuridades como son las historias de sobornos, negocios ilícitos, violencia deportiva, corrupción y los tentáculos que han entrado del narcotráfico, Juan Villoro regresa a las crónicas periodísticas en tiempos mundialistas con su libro Los héroes numerados, contado desde los elementos que hacen posible el juego: la pelota, la afición, la camiseta, el abrazo, el arbitraje, el jugador, el cronista y las mujeres, entre otros temas, donde no falta la relación entre México y Estados Unidos.








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