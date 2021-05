Ellen dritter Gesang es concebida por Schubert dentro de la ritualidad alemana del Lied, y estructurada sobre la traducción del poema épico The Lady of the Lake, de Walter Scott. La obra literaria del escocés posee evidentes coloraciones románticas, además de incesantes regresiones al modelo del poema artúrico; y, como sucediera con más de treinta óperas italianas —Lucia di Lammermoor entre ellas—, inspiró asimismo La donna del Lago de Gioacchino Rossini, estrenada en Nápoles hacia 1819.