–Gloriela: Un montón; soy muy llorona de familia de lágrima fácil. Preparándolo, practicándolo, cantándolo… Muchas veces no es solamente la escena, sino que el todo conjugado con la música maravillosa que escribe Puccini. Yo me tengo que aguantar y se me hace un nudo en la garganta en el coro a bocca chiusa (coro a boca cerrada); no puedo explicar el sentimiento que me genera también. En esta producción me mantienen en escena en esa parte, yo tengo que escuchar.