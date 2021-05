Quizá es necesario que así sea, pues todo el mundo sabe que censurar ha sido siempre un eficaz modo de atraer al ojo. Aún así, la aleatoridad e inconsistencia de algunas de las prohibiciones relacionadas con el cuerpo resultan irrisorias: la piel que en la ciudad no se puede mostrar, unos kilómetros más allá, en la costa, resulta admisible y, por qué no hasta deseable; lo que ayer estaba vedado en la televisión y el cine, hoy resulta banal y hasta inocente; lo que antes requería de la vigilia y la clandestinidad, ahora no ofrece más mediaciones que las impuestas por la red.