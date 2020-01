–He trabajado más de 30 años como fundidor exclusivo de mi propia obra. A veces he querido dejar todo de lado y que lo hagan otros. Es que la fundición artística no necesariamente la debe hacer el escultor, es una técnica manejada por técnicos; sin embargo, para esta condición, debe haber tradición y cuando inicié no la había; tampoco la hay ahora. Si fuera solo eso, como actividad humana, la fundición se va atrás, antes de los templos… El fuego quiere que lo sigamos viendo. Los habitantes antes de Cristóbal Colón tenían tradición como fundidores artísticos en oro.