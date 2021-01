Todos los asistentes a este montaje se rindieron a los pies de Haydée. Por ejemplo, César Valverde, señaló acerca de Haydée y Daniel, que “en una memorable labor de conjunto, nos hacen reír y llorar durante una hora y cuarenta y cinco minutos”, por lo que resultó “muy merecida la ovación que de pie le brindó el público”. Alberto Cañas, anotó: “Yo no sabría decir si alguna vez he visto a Haydée De Lev en un trabajo mejor y más complejo que este, ni manejando mejor a su público. […] Un gran director y una gran actriz se han unido en un momento estelar de sus respectivas carreras, para darnos un espectáculo teatral como muy pocas veces se ha visto en San José. Agrego: como muy pocas veces se puede ver en ciudades más, mucho más grandes que la nuestra. SHIRLEY VALENTINE es gran teatro. Y el poder asistir a disfrutar de ella, un privilegio”. Mario Madrigal comentó: “[Haydée] logra ese punto tan difícil de alcanzar, en el cual la actriz y el personaje se funden en un solo ser, y lo que vemos en el escenario no es una actuación, sino la vida misma”. Y Gaetano Pandolfo, dijo: “¡Cómo nos hiciste reír, llorar, entenderte, comprenderte, amarte, gracias a esa actuación impecable, nítida, increíble, que te hizo volver al escenario una y otra vez, a escuchar el aplauso de un público que no se cansó de alabarte!”.