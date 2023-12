¡Bambi cumple 100 años!

Posiblemente se evoca a Bambi como el personaje de la película estrenada en 1942, por los Estudios Disney, sin embargo, es una novela escrita por Felix Salten. Su autor dio a conocer el libro en 1923.

Dado que se trata de una obra cuyo mensaje resulta pacifista y motivador del convivio con la naturaleza, es conveniente leerla y evocarla en el centenario de su primera edición, un año marcado, entre otros aspectos, por las secuelas de la pandemia, las guerras y las migraciones. Debe saberse que no se trata únicamente de una anécdota dedicada a la niñez, pues también nos causa profundas reflexiones a los lectores adultos.

Un autor judío en Viena

Felix Salten nació en 1869 en Pest, la zona más oriental de ciudad de Budapest, en Hungría. Fue un pequeño judío que migró, con tan solo tres años, junto a su familia, a Viena. Esa ciudad representaba, entonces, un sitio que ofrecía seguridad a la comunidad judía. Sin embargo, debido a la fragmentada situación económica, el joven Salten se vio obligado a abandonar sus estudios y trabajar en una compañía de seguros. Ese hecho no le impidió escribir poemas, crítica de teatro y libretos para operetas. Gracias a esas labores obtuvo cierta notoriedad y conoció a la actriz Ottilllie Metzelles, quien se convertiría en su esposa, y madre de sus dos hijos.

Primera edición de 'Bambi', lanzada en el año 1923. (Archivo)

Participó activamente en la vida intelectual de la ciudad que adoptó, ya que formó parte del movimiento conocido como «Joven Viena» y presidió, en 1926, el Club Austriaco PEN, capítulo de una asociación internacional de escritores.

A Salten se le ha querido encasillar como un autor de literatura infantil, debido al éxito de Bambi, sin embargo, también se le atribuye una novela erótica -tildada de pornográfica-, titulada Josephine Mutzenbacher, historia de la vida de una prostituta vienesa, publicado por primera vez, de manera anónima, en 1906. Dicha obra ha servido como fuente de estudios relacionados con el habla local y las costumbres de las personas desposeídas, de la sociedad de Viena, de inicios del siglo XX. Como dato curioso, debe anotarse que la cineasta austriaca Ruth Beckermannn estrenó, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2022, un documental en el que presenta entrevistas a hombres, con edades entre 16 y 99 años, y se les pide que presenten sus opiniones sobre esa obra.

Definitivamente Bambi, historia de una vida en el bosque, es el título más conocido de Salten, pues se convirtió en un éxito de ventas, y se tradujo rápidamente al inglés y español. También dio a conocer otras novelas como Perri (1938) y Los hijos de Bambi (1939).

Como era de esperarse, Hitler se ensañó con los judíos que presentaban relevancia en Viena, y por ello prohibió, en 1936, Bambi, junto al resto de la producción literaria de Salten. Tres años más tarde, el escritor estableció su vivienda en Zúrich, Suiza. Y allí se mantuvo a salvo del ejército nazi hasta su muerte, ocurrida en 1945. Debe destacarse que entre sus admiradores se encontraban intelectuales tan destacados como Sigmund Freud.

Un corzo mensajero de fraternidad

Bambi es un corzo (Capreolus capreolus), es un animal artiodáctilo, o mamífero cuyas patas terminan en un número par de dedos. Pertenece a la familia de Cervidae, que incluye a ciervos y venados. Se encuentra en algunos sitios de Europa occidental y se alimenta de arbustos y árboles bajos, así como de bayas y brotes tiernos, aunque suele ramonear los pastos.

Por su carácter pacífico y hasta cierto punto inofensivo, resulta ideal para ser la imagen de un mensajero de paz. Por ello, podría afirmarse que el autor no elige al corzo como producto de la casualidad, lo hace en un contexto adverso y violento. Escribe su novela en el período entreguerras. Y tal como lo expresa el filósofo Maxime Rovere, por medio de este libro el autor anuncia la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, especialmente para las personas judías.

Felix Salten, autor de 'Bambi' (Archivo)

Se asocia el nombre de Bambi a la infancia, y este hecho no es fortuito, pues remite a la palabra italiana «bambino», que se traduce como «niño». Y es que el libro inicia en el justo momento en que nace el corzuelo, y descubre paulatina y poéticamente las bondades y los peligros del bosque.

En la época en la que Salten escribe Bambi, tras el término de la Primera Guerra Mundial, se suscriben en Alemania humillantes “tratados de paz”, en los que responsabiliza a los judíos de la agobiante situación económica, y se les endilga la apropiación de importantes cantidades de dinero.

Y precisamente, Felix Salten defendió, por medio de sus escritos, las tradiciones y el legado cultural y religioso de sus padres. Y aunque no podría considerarse a Bambi como una obra abiertamente militante, permite vislumbrar aspectos vinculados a la tradición judía. Por ejemplo, el padre conduce al corzuelo a una zona serena y mucho más segura del bosque, donde podrá criar a su descendencia, de la misma forma en que Moisés lleva al pueblo hebreo, fuera de Egipto, hasta la tierra prometida. Debe anotarse que al igual que el patriarca, el padre de Bambi no entra al sitio promisorio.

El cuido de la naturaleza

A pesar de los intertextos religiosos y políticos, Bambi no es un libro devoto o proselitista. Mucho más que eso, es una obra en la que se celebra la comunión con la naturaleza. Se encuentra escrita por un hombre que, con la mirada de un naturalista o científico, demuestra el estudio de los bosques, principalmente europeos. Sus descripciones son detalladas y poéticas, por ejemplo, el segundo capítulo inicia: “En el comienzo del verano, los árboles en calma bajo el cielo azul extendían los brazos para absorber la energía que les enviaba el sol desde lo alto. En los arbustos y matorrales se abrían las flores: estrellitas blancas, rojas y amarillas. En la punta de las ramas de algunos, incluso, empezaban a formarse los frutos, incontrables, frágiles, pero firmes y enérgicos como diminutos puños cerrados.”

El bosque descrito por Salten no es idílicamente tranquilo, pues sus habitantes se encuentran expuestos al peligro ocasionado por seres innombrables, portadores de la catástrofe y la muerte. Son los seres que cargan armas, arrasan a sus seres queridos y se los llevan a un futuro incierto. Los animales poco saben de los humanos, pero reconocen que no atacan de frente y pueden surgir sorpresivamente en cualquier paraje. Tan fatídicos resultan que tienen la capacidad de destruir la gracilidad e inocencia del bosque con un incendio.

Semejante reflexión nos hace pensar que este libro contiene un mensaje ecológico universal.

Separación de la madre

La muerte de la madre de Bambi es un pasaje desgarrador y, posiblemente, el más recordado, tanto en la novela como en el filme. Ante el peligro de los cazadores, la mamá advierte al corzuelo: “No corras. Cuando tengamos que atravesar el prado, entonces sí, corre todo lo que puedas. Y no lo olvides, Bambi, hijo mío, una vez que estemos allí al descubierto, no vayas pendiente de mí. No te preocupes por mí aunque me veas caer. Tú corres sin parar, ¿me has entendido, Bambi?”.

Debe recordarse que en el período entreguerras surgieron en Alemania los llamados “cazadores de judíos”, y que esta imagen podría anticipar el horror de tantas mujeres que se vieron separadas de sus hijos en los campos de concentración. A pesar de que el capítulo décimo cierra de una manera cruel: “Bambi no volvió a ver jamás a su madre”, también ofrece las posibilidades de elaboración del luto, y la resignificación de la vida.

El pequeño corzo se convierte en un adulto que descubre el consuelo en su compañera, Faline, y que además tiene la capacidad de proteger y criar a sus hijos. Por ello, esta obra también está destinada a leerse como una reflexión sobre la vida y la muerte.

Disney compró los derechos de 'Bambi' en 1942. (Walt Disney Productions)

Vigencia en el centenario

Tradicionalmente, se piensa en Bambi como una película de Disney. Efectivamente, esta empresa compró los derechos de la obra e hizo su estreno en agosto de 1942. Habían transcurrido, entonces, ocho meses del ataque a Pearl Harbor y se consideró como un llamado a la paz, sin embargo, omite muchos aspectos incluidos en el texto literario.

Cien años después de la publicación de Bambi, conviene reflexionar sobre la pertinencia del libro. Precisamente se cierra 2023 con el legado económico y emocional de una pandemia, crueles guerras que parecen no tener fin como las de Ucrania y la franja de Gaza, infantes masacrados o separados brutalmente de sus padres, así como las migraciones masivas de pueblos hacia un futuro desconocido. Todo ello conduce a pensar que un libro como Bambi debería leerse, no solo en la infancia, pues es en sí mismo es un llamado a la ansiada fraternidad y al entendimiento humano.

El autor es profesor de literatura infantil en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional y miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.