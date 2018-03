Ángel Lara, escultor venezolano: “Recuerdo su actitud de facilitador. Uno no está acostumbrado a que una persona que te está sirviendo en un contrato, de repente termine siendo el mayor interesado en que ese proyecto saliera adelante. Buscando, rindiendo, facilitando materiales, y equipo; esa actitud pues no tiene nombre. No tiene otro nombre que el de él... Inclusive, lo vi terminando o modificando obras que venían deficientes del modelado, funciones del artista. Él metía la mano y resolvía, sin ningún costo y sin ningún interés; más bien, con respeto se adentraba en detalles que prácticamente no le correspondían: era una intervención de un maestro porque conocía el oficio".