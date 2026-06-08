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Áncora recomienda... Teatro de vanguardia, música portuguesa y más

Le compartimos recomendaciones de música, teatro, la película del momento y un recital de literatura

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Por Jorge Arturo Mora

Hay mucho por disfrutar en la semana del 7 de junio. A continuación le presentamos algunas recomendaciones culturales por parte de Ancora y Revista Dominical.








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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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