Áncora recomienda... Teatro de vanguardia, música portuguesa y más

Hay mucho por disfrutar en la semana del 7 de junio. A continuación le presentamos algunas recomendaciones culturales por parte de Ancora y Revista Dominical.

Rumos Ensamble tocará música portuguesa en Costa Rica. (cortesía/asd)

Sibelius

Lugar: Teatro Vargas Calvo

Fecha: 07 de Junio de 5:00 pm a 6:30 pm

Precio: ₡8.000 colones

Detalles: SIBELIUS" nos sumerge en un viaje que oscila entre la realidad y la fantasía, ofreciendo una travesía de autoconocimiento y reconocimiento del otro. Entre el drama y la comedia, la trama transcurre a través de las vivencias, los recuerdos y los traumas de Sebastián y Ulises, uno escritor y el otro marino mercante. Esta propuesta se erige como un recorrido lúdico y reflexivo sobre las relaciones humanas, explorando las angustias y alegrías de un espíritu creador.

La dirección de la obra maneja hábilmente dos planos: el realista, que ancla la historia en lo concreto, y el lúdico, que permite una exploración más libre y poética de los temas abordados. Así, “Sibelius” se consolida como una obra que trasciende lo anecdótico para indagar en las profundidades de la psique humana y sus contradicciones.

“Tocando Portugal” con Rumos Ensemble

Lugar: Teatro Nacional

Fecha: 12 de junio de 8:00 pm a 10:00 pm

Precio: ₡4.000 colones. Estudiantes y adultos mayores: ₡2.500 colones

Detalles: Este proyecto reúne una selección de música tradicional de diez regiones portuguesas, arregladas para trío de violín, clarinete y piano y la proyección de películas inéditas de cada región, evocando la belleza y riqueza natural y arquitectónica de Portugal.

Recital de poesía y cuento

Lugar: Museo Juan Santamaria

Fecha: 20 de Junio de 2:00 pm a 4:00 pm

Precio: Gratis

Detalles: El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, invita al público a participar en un Recital de poesía y cuento, una actividad que reúne voces destacadas de la literatura costarricense, acompañadas de música en vivo.

Película de la semana: Backrooms

Chiwetel Ejiofor en 'Backrooms', de Kane Parsons. (Kane Parsons/A24)

Director: Kane Parsons

Duración: 110 minutos

Reparto: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve

Tras 30 años de Internet, muchas de las ocurrencias que circulan allí se han convertido en una suerte de folclor contemporáneo. A veces la gente dice: “¿Cómo creían antes en las hadas?”, sin darse cuenta de la cantidad de memes, leyendas urbanas y chistes que ha consumido durante toda su vida en línea. En cualquier caso, “fuera de Internet” cada vez se parece menos a lo que era, y viceversa. Volviendo al folclor moderno, nos topamos con el concepto de “creepypasta”; esto es, relatos de terror que circulan online.

Si el vínculo con la realidad no es tan claro en este tipo de cuentos, no importa: Internet ofrece suficientes herramientas para hacerlos tangibles. Eso pasó con la idea de los “backrooms”, “espacios liminales” de transición entre un estado y otro. Nuestro mundo sobrecargado de concretos, edificios de oficinas vacíos y parqueos nos ofrece suficiente.

Ahí entran Kane Parsons, con su serie web dedicada al tema, y esta nueva películas. Yendo al grano: aparte de ser un éxito de taquilla, es fascinante, entretenida, curiosa y sí, algo ligera, pero no por eso menos entretenida. El diseño sonoro estremece; la fotografía comparte la claustrofobia. Disfrute el encierro.