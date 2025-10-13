Áncora

79 años de ‘La Nación’: Un elogio de los profesores en la pluma de un filósofo

El connotado filósofo costarricense Roberto Murillo publicaba sus reflexiones en la ‘Página Quince’ de ‘La Nación’: aquí le presentamos una columna de setiembre de 1969.

EscucharEscuchar
Por Roberto Murillo Zamora
El filósofo costarricense Roberto Murillo Zamora.
El filósofo costarricense Roberto Murillo Zamora. (Archivo/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Roberto Murillo ZamorafilosofíaUniversidad de Costa RicaeducaciónPágina Quince

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.