El modelo también reveló que durante una sesión en una habitación de un hotel, Testino “cerró la puerta y le puso seguro. Entonces trepó a mi cama, se puso encima mío y me dijo: ‘soy la mujer, tu eres el hombre’. Le dije algo como, mejor aléjate. Le tiré la toalla, me puse mi ropa y me fui”, agregó.