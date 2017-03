21 tipos de huellas de dinosaurio son halladas en Australia

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Sidney

Un grupo de investigadores descubrió 21 tipos de huellas de dinosaurio en unas rocas de hasta 140 millones de años de antigüedad, situadas en el yacimiento australiano conocido como Jurassic Park.

Los paleontólogos de la Universidad de Queensland y de la Universidad James Cook examinaron miles de huellas en una zona de 25 kilómetros de la remota región de Waldamany, en Australia occidental.

Steve Salisbury, principal autor de un estudio publicado en Memoir of the Society of Vertebrate Paleontology, explicó este lunes que se trataba del conjunto de huellas más variado del planeta. "Es algo sin precedentes en el mundo", dijo.

"Es muy importante, es la huella de los dinosaurios no aviares en la parte occidental del continente y el único destello que tenemos de de la fauna de dinosaurios australianos durante la primera mitad del Cretácico inferior. Es un lugar mágico, es el Jurassic Park australiano, en un paisaje salvaje espectacular", explicó.

Los investigadores examinaron las huellas durante más de 400 horas, entre el 2011 y el 2016, e identificaron 21 tipos de huellas diferentes procedentes de cuatro principales grupos de dinosaurios.

"Hay cinco tipos de huellas de dinosaurios depredadores, al menos seis tipos de huellas de saurópodos herbívoros de cuello largo, cuatro tipos de huellas de ornitópodos herbívoros bípedos y seis tipos de huellas de dinosaurios con caparazón", detalló.

Estas huellas estuvieron a punto de ser arrasadas porque la zona fue seleccionada en el 2008 por el gobierno de Australia occidental como lugar de preferencia para un gigantesco proyecto de tratamiento de gas natural.

Preocupados, los guardianes aborígenes del sitio se pusieron en contacto con los paleontólogos para que estudiaran las huellas que conocían, al parecer, desde hace miles de años.

"El mundo debía saber qué estaba en juego", explicó Phillip Roe, un responsable de la comunidad aborigen de los Goolarabooloo. Las huellas de dinosaurios se mencionan en uno de los "ciclos de cantos" aborígenes de la región, por medio de los cuales se transmiten historias, rituales, códigos y leyes de generación en generación.

El lugar había sido clasificado como patrimonio nacional en el 2011, tras lo cual se abandonó el proyecto de tratamiento del gas.

