Universidad Nacional celebró diversidad cultural en el Día del Aborigen

Con narraciones de los distintos pueblos indígenas, exhibición y venta de productos, talleres de confección de máscaras y canastas, presentaciones artísticas y un foro acerca de la participación de los indígenas en la política, la Universidad Nacional (UNA) celebró este miércoles el Día del Aborigen Costarricense.

Alejandro Swabii, de Talamanca, recibió un homenaje especial por su activismo con su pueblo.

"He dedicado gran parte de mi vida desde joven a luchar por mi pueblo. He visto la injusticia y he querido trabajar para acabarlo.Todos debemos dejar huellas en las arenas del tiempo para que otros sigan nuestros pasos", comentó Swabi, de 75 años.

Rafael Ángel Sánchez, indígena de Quitirrisí, llegó a exponer y vender su alfarería.

"Estoy mostrando las artes indígenas que tenemos nosotros en nuestra tierra. Me gusta mucho venir aquí porque uno conoce gente y comparte. El año pasado también vine", dijo.

Este es el tercer año que se realiza el Festival Intercultural Indígena Diálogo por la Vida. Fue organizado por el Movimiento Indígena Estudiantil, la Federación de Estudiantes (FEUNA), el Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas, la Vicerrectoría de Extensión y la División de Educación Rural de la UNA.











