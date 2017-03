Alajuela revive su niñez sobre una ‘chopper’

Ciclistas se congregaron en parque

La mañana de este domingo, más de una veintena de "chopperos" se dio cita en el parque Juan Santamaría, de Alajuela, para recordar sus tiempos de infancia y enseñarle a los más pequeños cómo sacarle el jugo a esta clásica bicicleta.

¿Quién no recuerda este curioso vehículo en el que muchos aprendieron a andar por primera vez en dos ruedas y también a caer?

La chopper es un modelo de bicicleta que tenía marchas como un carro, asiento largo como una motocicleta y llantas con una diferencia marcada de tamaño entre la delantera y la trasera.

Como bien lo dice la organizadora de la actividad, Adriana Jaramillo, "quien no la tenía, pues la quería y si no la tuvo de niño, ahora la tiene de adulto. Las personas sienten mucha nostalgia y, por un instante, sienten la emoción infantil al estar junto a una de estas".

Con apenas 10 años, Keilan Castro fue uno de los suertudos a quien su papá le compró una chopper , aunque también cuenta con una bicicleta de montaña. "Pero prefiero mil veces la chopper . Esta bicicleta me gusta mucho más que cualquier otra. Cuando ando en ella, todo mundo se me queda viendo y me pregunta que dónde la conseguí y que qué bonita está", dijo.

Yamileth Cordero y Juan Carlos Aguilera viajaron desde Cartago hasta Alajuela para hacer gala de su joya.

Estuvieron buscándola por cinco años y cuando dieron con una, tuvieron que pujar con más compradores que también la querían. Una vez en sus manos, la restauraron.

"Estas bicis cuesta mucho que la gente las suelte. El que tiene una no la quiere vender. Hay bicicletas por las que han ofrecido hasta medio millón de colones y, aún así, la gente las compra", comentó Aguilera.