CCSS se lanza a la caza del papiloma en Puntarenas

Médicos, enfermeros, asistentes técnicos de atención primaria en salud (ATAP) y citotecnólogos se preparan para ir a cazar el Virus del Papiloma Humano (VPH) entre 4.500 mujeres de Puntarenas, la provincia con mayor mortalidad por cáncer de cérvix.

Uno de los objetivos de este proyecto, llamado Estampa (Estudios de Tamizaje del Papiloma), es detectar este microorganismo de transmisión sexual mucho antes de que se forme una lesión y luego esta se convierta en tumores malignos. Para ello realizarán un examen vaginal y tomarán tres tipos de muestras.

"El cáncer de cérvix es el único cáncer que es 100% prevenible. Si logramos detectar el virus antes de que este cause infección, o si logramos tratar la lesión a tiempo, vamos a prevenir esta enfermedad", afirmó Alejandro Calderón, médico del Proyecto de Fortalecimiento de la atención integral del cáncer de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y coordinador del programa.

Durante el 2016 se realizó un proyecto piloto con la participación de 500 mujeres. En esta ocasión, se busca llegar a 4.500 puntarenenses más, específicamente de Esparza, Chacarita, Barranca y Puntarenas centro.

El reclutamiento de las participantes arrancará el próximo 16 de setiembre.

Perfil de participantes

Las candidatas deben vivir en una de estas cuatro áreas de Puntarenas, tienen que ser aseguradas, no deben haber sufrido cáncer anteriormente y su edad oscila entre los 30 y 64 años.

"No reclutamos personas más jóvenes por una razón: el VPH es de transmisión muy fácil, ocho de cada diez mujeres con vida sexual activa lo han tenido en una etapa de su vida, pero en su mayoría, el cuerpo lo elimina por sí solo un tiempo después", explicó Calderón.

Según detalló: "En los primeros años de actividad sexual, la mujer está más expuesta al virus; ya después de los 30 años, por lo general, se establece con una sola pareja. Si el estudio lo hacemos en pacientes muy jóvenes, nos van a dar índices muy altos de infección con el virus y esto no es malo, es normal, lo más probable es que ellas eliminen este virus y no les cause lesiones. Entonces buscamos mujeres mayores; si ellas tienen virus, muy posiblemente ya lleven unos 10 años o más con la infección y esta sí puede llegar a causar lesiones", agregó.

El investigador indicó que no importa cuánto tiempo lleve la persona sin tener relaciones sexuales, si fue sexualmente activa, está en riesgo de tener el virus.

"Hay gente que dice 'doctor, pero es que yo soy viuda desde hace años, o soy divorciada y no tengo pareja'. Eso no importa, usted pudo contagiarse con el virus hace 10 o 15 años y es bueno revisar para evitar que se formen lesiones o cáncer", insistió Calderón.

¿En qué consiste el examen?

El reclutamiento de las 4.500 participantes se hace a través de visitas domiciliares en las áreas de salud elegidas, con afiches en las clínicas y Ebáis, así como con volantes que se entregarán a las personas. Este proceso para llamar interesadas terminará el 31 de diciembre.

Las juntas de salud ya cuentan con toda la información para ayudar también a difundir el mensaje.

"Es necesario que las muchachas tengan la información para que puedan prevenir. Mucha gente cree ese 'a mí no me va a pasar', pero si usted tiene relaciones sexuales es necesario saber que está expuesta al virus y debe saber cómo descubrirlo", comentó Isabel Moreno, presidenta de la junta de salud del Área San Rafael de Puntarenas (Puntarenas centro).

A todas las aseguradas se les explicará en qué consiste la prueba y se les evacuarán todas las dudas que tengan. El ser un tema relacionado con salud sexual y reproductiva hace que se le deba dar un tratamiento especial para que las mujeres estén bien informadas.

"El VPH es un tabú, no solo por ser de contagio sexual, si no por desconocimiento. Se piensa en que se contagia por infidelidad o por promiscuidad, y eso no es así. Puede tratarse de una pareja en la que ambos sean fieles, pero que alguna de sus parejas anteriores haya contagiado a alguno de los dos", aseguró Jorge Luis Satín, ginecólogo del Área San Rafael de Puntarenas.

Las mujeres que participen de este estudio no encontrarán mayor diferencia a cuando se realizan un papanicolaou o citología vaginal.

Cada una de ellas será atendida por una mujer (pues estudios preliminares indicaron que muchas se sienten más cómodas cuando la prueba se la realiza una persona de su mismo sexo).

En el examen que se les realice a cada una se les tomarán tres muestras: con una se buscará si tienen el VPH, con la segunda se hará un papanicolaou normal y la tercera será enviada al extranjero, donde se le hará un análisis molecular que determinará si el virus ya ha causado daño celular en el cuello del útero (lo que podría anteceder a una lesión).

Los resultados demoran 15 días.

¿Qué pasará con los resultados?

Si la mujer no tiene el virus, esta no necesitará hacerse un papanicolau en los próximos cinco años.

Si tuviera el VPH, se le hará un examen más específico llamado colposcopia para descartar alguna lesión.

En caso de que no presente lesión, entonces se le repetirá el examen en 18 meses para ver si el cuerpo eliminó naturalmente el virus. Si este aún estuviera presente, a la mujer se le efectuarán exámenes específicos.

Ahora bien, si la paciente ya tuviera alguna lesión o si se descubriera algún tipo de cáncer, se le referirá de inmediato para tratamiento.

Investigación internacional

El proyecto Estampa forma parte de un estudio mucho mayor liderado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La investigación de la IARC se realiza de forma simultánea en 13 sitios de 10 países latinoamericanos: México, Honduras, Costa Rica, Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina, Chile y Colombia.

En Costa Rica, se escogió realizarlo en Puntarenas por su alta mortalidad en cáncer de cérvix. Mientras que entre el 2011 y el 2015 la mortalidad por esta enfermedad en todo el territorio nacional fue de cinco muertes por cada 100.000 mujeres, la de la provincia porteña está en 8,5 muertes por cada 100.000.

Estas pesquisas pretenden reclutar un total de 50.000 mujeres en todos los países para determinar cuál es el mejor método de detección del VPH y sus lesiones y poderlo aplicar como medida de salud pública.

"El cáncer de cérvix es una enfermedad que sigue matando a muchísimas mujeres en Latinoamérica. Si sabemos cómo detectar a tiempo la presencia del virus o de una lesión antes de que se desarrolle el cáncer, podremos lograr bajar la incidencia y mortalidad de la enfermedad", comentó Paula González, del equipo de investigación del IARC.

Los primeros resultados podrían estar entre mediados del 2018 y el 2019.