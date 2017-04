¿Quiere estudiar en EE. UU.? Este sábado tiene una oportunidad para comenzar el trámite

Feria en el Hotel Crown Plaza acercará a estudiantes con opciones de estudios

Si usted o su hijo siempre han querido seguir una carrera universitaria en Estados Unidos, este sábado tienen una oportunidad para evacuar dudas, hacer contactos e incluso comenzar trámites.

El Hotel Crown Plaza, en la Sabana, será la sede de la Segunda Feria de Community Colleges en Costa Rica. Los Community Colleges son una opción de educación superior que, a diferencia de una universidad, solamente dan los primeros dos años de estudios, y se les entrega un título básico llamado Asociate Degree ("asociado"). Después de eso el estudiante tiene camino avanzado para ingresar a una universidad en ese país o de conseguir un trabajo.

"Son varias las ventajas de un Community College. Por un lado, es mucho más barato que una universidad, cuesta entre $6.000 y $10.000 al año (¢3.500.000 y ¢5.600.000, aproximadamente), cuando una universidad puede costar entre $25.000 y $40.000 (¢14.000.000 a ¢22.500.000, aproximadamente)", manifestó Ravi Candadai, cónsul general de la embajada de Estados Unidos.

Asimismo, según Candadai, la persona no necesita tener absoluta fluidez en inglés, pues podría comenzar a llevar materias que no estén relacionadas de manera directa con el idioma (algo que no sucedería en una universidad, pues se exige el dominio de esta lengua desde un principio).

El diplomático aseguró que esto no significa que la educación brindada en los Community College tenga una menor calidad, pues las universidades fiscalizan con rigor a los egresados de estas modalidades.

"Además, si la persona no está muy definida en qué quiere estudiar, la ventaja es que son dos años de estudios básicos, por lo que podría cambiarse de una ingeniería a algo tan diferente como psicología", agregó.

Requisitos

¿Quiénes pueden optar por esta posibilidad? Según Candadai solo se necesita el título de bachillerato costarricense (no es necesario el internacional) y, al principio, como ya se explicó, lo que se pide es tener conocimientos básicos en inglés.

"Es una buena experiencia, porque no solo se trata de estudiar, también le permite a los jóvenes convivir con otras personas de su edad y de muchas culturas. Además, les ayuda a tener más independencia", aseguró Candadai.

Quienes asistan a la feria obtendrán información de 18 opciones de Community College en distintas zonas de Estados Unidos y que ofrecen 75 carreras de todas las ramas del conocimiento.

También podrán preguntar por opciones de financiamiento y la posibilidad de obtener becas, así como alternativas de alojamiento.

La convocatoria será de las 9 a. m. a las 5 p. m. y la entrada es gratuita. Sin embargo, se recomienda inscribirse en la página de Facebook del Centro Cultural Costarricense Norteamericano.











