Neuropedagoga Alexandra Goñi: 'Debemos dejar que las diferencias convivan en el aula, eso nos enriquece a todos'

"Nuestro sistema educativo lleva años excluyendo lo que considera diferente y eso más bien le resta posibilidades".

Esas palabras resumen la filosofía de Alexandra Goñi, psicopedagoga y neuropsicóloga quien, a partir de su experiencia, está convencida de que las personas con diferentes necesidades de aprendizaje pueden convivir en las aulas con el resto de los estudiantes y aprender los unos de los otros.

Goñi estará el próximo 1° de marzo en el TEDx Pura Vida ED (Educación), que se realizará en el Auditorio Coca-Cola de Parque Viva a partir de la 1:30 p.m.

Allí, hablará de los errores de una educación que se sustenta en esquemas rígidos y que excluye a quien "se salga del molde", ya sea por una discapacidad o porque tienen rasgos que se consideran superdotados.

La Nación conversó con ella sobre sus ideas. Este es un extracto de la entrevista.

¿Cuál es el principal error de la educación a la hora de intentar ser más inclusivos?

Somos el producto de un sistema muy esquemático y rígido, en donde el que es diferente es excluido. Hay muchos intentos por incluir, pero todavía no se ha llegado a la flexibilidad suficiente.

Son varias las historias de genios que han sido excluidos del sistema educativo por tener una forma de ver el mundo distinto o porque el sistema los creyó retrasados en algunas áreas del conocimiento.

Sin embargo, vemos que alguno de estos genios, luego de ser expulsado del sistema educativo, encuentra a alguien que le ofrece herramientas, que cree en él y le permite ser él mismo. Y así es como potencia sus talentos y este genio logra florecer.

Estas genialidades pueden verse en personas que consideramos con una discapacidad. Recordemos que todos tenemos habilidades que pueden ir más allá de lo que el sistema rígido considera como la norma.

También recordemos que al fin y al cabo todos tenemos, en alguna medida, algún tipo de discapacidad o áreas donde nuestras capacidades no son altas.

¿Cómo potenciar los talentos de estas personas calificadas como "diferentes"?

La flexibilidad es clave. Nuestras diferencias deben fluir dentro de un aula. Eso nos enriquece. Debemos luchar por una educación que permita a niños con discapacidad y sin ellas, enriquecerse mutuamente. Que no sea solo realizar algunas actividades conjuntas, no. La idea es que tengan la oportunidad de estar todos juntos y convivir en el aula y enriquecerse con sus experiencias y formas de ver el mundo.

¿Cómo lograr esto en espacios donde a veces un solo docente tiene 35 o 40 alumnos, todos con habilidades diferentes y formas de ver el mundo aún más distintas?

Nuevamente ser flexibles, no hacer notar esas diferencias, más bien hacer notar lo que eso enriquece. No tienen por qué ser las clases magistrales, pueden avanzar por módulos, poner a los alumnos a trabajar en diferentes grupos, que se abarque más de una materia. Por ejemplo, se puede estar hablando de la deforestación y pueden combinarse varias materias en ese tema.

Así, alguno se interesará en las especies dañadas, otro en los impactos en el ecosistema, otro estudiante, en la afectación para la comunidad, otro, en si hay afectación económica. Todo esto más bien enriquece.

Hay profesores que ven a cierto tipo de chicos ver por la ventana, son de esos que son como esponjas, que reciben estímulos de varios lados y que de todos aprenden, pero ¿qué piensa la maestra?: "no me pone atención".

Entonces regañan al niño cuando en realidad sí estaba captando todo. También se quejan de quienes terminan muy rápido y luego distraen a los compañeros, sin ponerse a ver cómo explotar sus talentos.

Sin embargo, muchas veces son los directores del centro educativo quienes no los dejan ser tan flexibles.

Sí, el educador responde a un director, y el director a un director regional, y el director regional al Ministerio de Educación. Es algo que debe someterse a cambios, pero para eso se necesita información.

Muchas veces esto es por desconocimiento, los educadores deben estar receptivos a aprender de nuevas formas de enseñanza, y a ser más flexibles.

¿Cómo pontenciar las habilidades?

No todo está en calificaciones. No todo es sacarse el 100.

A veces, ese chiquillo con problemas de conducta, al que no le va bien en notas, pero que todo lo cuestiona, es un escéptico de todo, que son muy críticos y autocríticos pero que son muy sensibles si alguien les critica y que se aíslan, muchas veces esos son los que tienen un gran talento que no se ha descubierto.

¿Cómo llevar esta filosofía a las aulas?

Es un cambio en la forma de ver las cosas. Que toda la variedad que uno ve en la sociedad se pueda ver en el aula. Que convivan los niños con varios tipos de discapacidad y sin esta. Que convivan la educadora con la educadora especial en un mismo espacio.

Imagínense qué rico que ese niño sin discapacidad pueda aprender lesco (lenguaje de señas) para poderse comunicar con su compañero que tiene problemas auditivos. Eso le va a dar otro aprendizaje que tal vez no habría tenido de otra forma.

Insisto, el gran reto que tenemos es dejar fluir esas diferencias. Todos somos diferentes.

El trabajo como docente es dar las herramientas no para que se saque un 100 en matemáticas, si no para que sepa usarlas.

¿Cuál debe ser el rol de las familias?

Uno muy importante. Si la familia tiene un hijo con discapacidad no debe sobreprotegerlo, no debe hacerle todo, tiene que dejarlo hacer las cosas en su medida. Si no tienen un niño así, entonces hacerles ver a los hijos lo rico que es aprender unos de otros.

¿Cómo romper el paradigma?

Hay una frase que dice que solo el 5% de la gente piensa, el 10% piensa que piensa y el restante 85% preferiría morir antes de ponerse a pensar. Cambiar esta realidad, es parte del secreto.

El evento

Las entradas para el TEDx Pura Vida ED 2017 ya están agotadas, solo quedan disponibles boletos para las ediciones del 2 y 3 de marzo (TEDx Pura Vida y TEDx Joven Pura Vida, respectivamente).

Quienes ya compraron su boleto y lleguen en carro, tendrán parqueo disponible por un monto de ¢3.000.

Adicionalmente, habrá servicio de buses. Las unidades, con aire acondicionado y asientos reclinables, salen de la Sabana, frente al sector donde se ubican las piscinas. El costo, ida y vuelta, será de $8.

Como las jornadas se inician a la 1:30 p. m., es posible comprar almuerzo. Lo puede hacer en el momento en que adquiere las entradas, a un precio de $6, y el propio día, en Parque Viva, por $10.

Por la tarde habrá food trucks (camiones de comida rápida) con diversas opciones.

Consulte la lista de expositores completa y más información sobre el TEDxPuraVida en: www.tedxpuravida.org.











