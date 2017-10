Exponer en inglés les abrió las puertas de universidades estadounidenses a seis colegiales ticos

El reto no era fácil: 12 colegiales que hace unos meses si acaso sabían lo más básico de inglés, tuvieron que poner a prueba este sábado lo visto durante un curso intensivo de este idioma, para luchar por una de las seis becas a una experiencia de estudio e intercambio en una universidad estadounidense.

La dinámica se bautizó con el nombre de Chat Madness, y consistía en qué, con la ayuda de 20 imágenes, los jóvenes narraran una historia cotidiana utilizando 20 segundos en cada una de las proyecciones.

Para Ricardo Azofeifa, de 17 años, y estudiante del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Hatillo, el humor fue la clave para conseguir uno de estos seis puestos.

"Quise contar qué es lo que pasa detrás de las batallas de rap, es algo que me gusta mucho. Entonces conté lo que uno vive ahí, se viven cosas muy locas, nervios y terminé mi oratoria con una canción de rap en inglés", aseguró el muchacho.

"El curso fue intenso, pero muy bonito. Y no solo es lo que uno aprende ahí, es lo que a uno le cultivan. A mí me cultivaron a no quedarme con lo visto en clases y a ir más allá, a aprender por mi cuenta, a estudiar más, es lo que he estado haciendo", agregó.

Los otros cinco espacios fueron ocupados por Esteban Sandí, también del CTP de Hatillo; Yoselin Solís, del CTP Abelardo Bonilla (Paracito); Valeria Matarrita, del CTP de Santo Domingo de Heredia; Ricardo Azofeifa, del CTP de Hatillo Jeudy Marchena, del Cotepecos (Sabana) y Angie Umaña, del CTP de Pavas.

Ellos viajarán a las universidades de Carolina del Norte, Florida, Duke y Wake Forest.

Estos participantes fueron seleccionados de un grupo de 273 becados del Gran Área Metropolitana (GAM) que pertenecen al programa "Generando Capacidades en la Nueva Fuerza Laboral para la Economía del Conocimiento", que impulsa la Fundación Monge, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).

En este programa se les dan clases de inglés para que tengan en este segundo idioma una herramienta para desarrollarse como futuros profesionales.