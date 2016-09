Calidez y amistad de ticos motiva a extranjeros a quedarse

Estudio con 14.300 extranjeros residentes en 67 países

¿Es Costa Rica un buen país para vivir y enamorarse? Extranjeros que llegaron aquí inicialmente por corto tiempo y se quedaron entre nosotros, parecen responder con un rotundo sí.

¿Las razones? Nuestra nación tiene gente amistosa y cordial, dispuesta a ayudar, es un buen lugar para hacer nuevos amigos, para establecerse en pareja y tener familia. Además, posee un clima agradable y buenos sistemas de salud y educación.

Eso sí, ellos son conscientes de que el país tiene sus lunares y, en ese sentido, critican su red vial, el sistema de transportes, los salarios y el alto costo de la vida.

Estas son parte de las conclusiones del informe Expat Insider 2016, que tomó en cuenta las opiniones de 14.300 extranjeros residentes en 67 países del planeta.

Los números. En el ámbito general, Costa Rica es el sexto mejor país para vivir, superado, entre otros lugares, por naciones como Taiwán, Malta y Ecuador.

Además, somos el quinto país con mejor calidad de vida, el noveno con mejor sistema de salud, el décimo con el mejor medio ambiente, el sexto con un clima idóneo y el número 22 con mejores condiciones para las familias.

“El no tener ejército, el contar con una seguridad social más sólida que otras naciones y el hecho de que el tico sea una persona a quien le agrada conversar con todo el mundo, les abre las puertas a muchos extranjeros”, comentó la socióloga Nydia López.

Pero hay algo en lo que todavía destacamos más: la calidez y amistad. Cuando se le preguntó a las personas cuál era el país que, por sus características, los hacía más felices, Costa Rica ocupó el primer lugar.

Además, somos la tercera nación más amistosa y en la que es más fácil hacer nuevos amigos.

Cupido también parece estar bien establecido en esta tierra, pues somos el segundo país donde resulta más fácil conseguir pareja y establecerse en familia.

“En Costa Rica hay una apertura muy grande a los extranjeros. Nunca me he sentido extraño. En Guanacaste, la gente no tiene miedo de recibir gente de todas las culturas”, afirmó Carlos Hiller, argentino radicado en Playa Hermosa.

Residentes. De los participantes en el informe, cerca de 200 habitan en territorio tico. El reporte destaca dos tipos de inmigrantes: por un lado, están las personas que llegaron en busca de una oportunidad laboral, principalmente de naciones vecinas. Este grupo suele tener menor educación y tiende a emplearse en construcciones o agricultura.

Por otro, están los que se asentaron en Costa Rica solo porque así lo soñaron; otros llegaron por estudio o trabajo y luego se enamoraron del lugar y no se marcharon. Asimismo, están quienes conocieron aquí a su pareja y decidieron formar una familia.

La periodista mexicana Yazmín Ross es uno de estos casos. Puso un pie en Costa Rica por razones de trabajo. Originalmente, su estadía era de un año; eso fue hace 27 y sigue por estas tierras, donde también conoció a su esposo, el italiano Luciano Capelli.

“Muchas personas me preguntan si me casé con un tico, pero no. Es italiano; solo que el amor sí lo encontré en Costa Rica”, dice Ross. Capelli añade: “Yo venía por un contrato con la cooperación italiana por 2 años, me lo extendieron a 4 y después me quedé. Ya sumo 30 años”.

Metodología de estudio

El estudio Expats insider 2016 tomó en cuenta a 14.292 personas de 174 países, que viven en 67 naciones en todo el mundo.

Para componer el índice, se les preguntó sobre 43 aspectos acerca de cómo se sienten en el país donde viven, cómo y por qué llegaron a vivir ahí, la naturaleza, el clima, los sistemas de educación y de salud, si se han sentido acogidos, la facilidad de hacer amigos, la facilidad de establecerse en pareja y buscar trabajo, el costo de la vida y los servicios básicos.

Las respuestas se agruparon en 16 diferentes categorías y con base en eso se hizo un ránquin general y uno por categorías.

El listado general es liderado por Taiwán, seguido de Malta y Ecuador. Costa Rica está en el puesto 6. El último lugar lo ocupa Kuwait.











