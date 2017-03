El veneno de una araña podría disminuir efectos de un derrame cerebral

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Sídney

Una proteína extraída del veneno de una araña podría proteger el cerebro tras sufrir un ictus, también conocido como infarto o derrame cerebral, descubrieron investigadores australianos.

"Creemos que hemos encontrado por primera vez una manera de minimizar los efectos devastadores" de un ictus, dijo el profesor Glenn King, del Instituto de Biociencia Molecular en la Universidad de Queensland, en Australia.

El descubrimiento fue publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

La proteína, llamada "Hi1a", bloquea el mecanismo cerebral responsable de los daños provocados por un ictus.

"Los estudios preclínicos demuestran que una simple dosis de esta proteína, administrada durante las ocho horas posteriores a un ataque cerebral, protege los tejidos cerebrales y mejora enormemente la actividad neurológica", indica el investigador.

"Este descubrimiento nos ayudará a dar perspectivas más favorables a los supervivientes de un ictus, limitando los daños cerebrales y las secuelas devastadoras que provocan", según dijo King.

Esperanza

El ictus, provocado en algunos casos por la ruptura de un vaso sanguíneo, provoca la muerte cada año en el mundo de seis millones de personas y deja cinco millones de supervivientes con secuelas permanentes.

"Uno de los aspectos más prometedores de esta proteína es que ofrece niveles excepcionales de protección durante las ocho horas posteriores a un ictus", indicó King.

Esta proteína también ofrece cierto grado de protección a las regiones centrales del cerebro, las más afectadas por la falta de oxigeno consecuencia del ictus.

"Ahora estamos trabajando en reunir los fondos necesarios para financiar ensayos clínicos y poder comercializar rápidamente este tratamiento prometedor", dijo King.