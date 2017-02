Alcoholismo crónico envejecería de forma prematura las arterias

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El uso crónico de alcohol a largo plazo podría provocar envejecimiento prematuro en las arterias, especialmente en los hombres.

Un estudio del Departamento de Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, detectó que el abuso de las bebidas alcohólicas haría que las arterias pierdan su elasticidad de forma rápida antes de tiempo (lo que usualmente sucede después de los 75 años), y esto interfiere con la circulación sanguínea.

Este envejecimiento prematuro aumenta el riesgo de que la sangre no llegue bien al corazón y al cerebro, con lo que el riesgo de un infarto o derrame cerebral sería mayor, revela el reporte, publicado en la revista Journal of the American Heart Association.

LEA: Alcoholismo sube riesgo de cáncer de próstata

Paso a paso. El estudio tomó en cuenta a 3.869 participantes a quienes se les siguió su consumo de alcohol y su salud cardiovascular durante 25 años. Al cabo de este tiempo, quienes tomaban muy constantemente tenían hasta la mitad de la elasticidad que presentaban las mismas personas de su edad pero que solo tomaban de forma moderada o que no lo hacían del todo. Los resultados se mantenían independientemente del tipo de licor consumido.

Esta situación se reflejaba especialmente en los hombres de la muestra. En las mujeres, en cambio, la diferencia no era significativa. Sin embargo, los científicos sugieren que podría deberse a que había una menor cantidad femenina en el estudio (solo el 27%).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una porción de licor son 12 onzas de cerveza, cuatro onzas de vino, o 0,5 onzas de licor destilado. La recomendación es que los hombres no tomen más de dos tragos por día y las mujeres solo uno, dejando al menos un día a la semana sin tomar licor del todo.

LEA: Atracones de licor afectan el cerebro de los adolescentes

Los investigadores de este estudio calificaron como "alto consumo" a la ingesta de más de cuatro onzas de alcohol puro a la semana. Esto podría representar de 10 a 12 copas de vino, de 18 a 20 cervezas y cuatro onzas de licor destilado.

Los participantes tenían entre 30 y 50 años de edad al inicio del estudio. Los científicos compararon su información de consumo de licor con el pulso arterial en el cuello. A mayor velocidad, la arteria tendría menos elasticidad.

"Es algo que debemos estudiar más, especialmente en grupos con mayor cantidad de mujeres para ver cómo son los resultados en ellas. No obstante, esta es una razón más para evitar abusar del licor" aseguró, en un comunicado de prensa, Darragh O'Neill, coordinador del estudio.

De nuestro archivo: Casi la mitad de los costarricenses dice no tomar alcohol

En Costa Rica. El más reciente estudio de la OMS (realizado en el 2014) señalaba que el 48,6% de los costarricenses no consumía alcohol del todo, ni siquiera de forma ocasional.

Según esa investigación, en nuestro país –y considerando a toda la población– cada tico consumiría 5,4 litros de alcohol puro como promedio anual. Este número surge tras eliminar los otros componentes de una bebida alcohólica. Así, una cerveza de 355 mL con un 5% de alcohol, tiene 1,78 mL de alcohol puro.

Si comparamos nuestro consumo con el promedio en el continente americano, estamos por debajo. Según el estudio de la OMS, en América cada individuo ingiere 8,4 litros de etanol puro al año. Esto se debe a países de tradición vinícola como Chile o Argentina, en donde es común almorzar con una copa de vino (aunque sea solo una al día y esto no provoque embriaguez, sí sube el promedio semanal).

El consumo mundial está en 6,2 litros al año, un promedio que, pese a los países de tradición de alguna bebida alcohólica tiende a bajarse por algunos países árabes donde la ingesta de licor está prohibida.

El licor más consumido por los costarricenses es la cerveza, preferida por el 59% de quienes sí toman.











Comparta este artículo Vivir Alcoholismo crónico envejecería de forma prematura las arterias Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Alcoholismo crónico envejecería de forma prematura las arterias Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.