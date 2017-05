Cada año mueren 1,2 millones de adolescentes en el mundo por causas evitables

Cada año, 1,2 millones de jóvenes entre los 10 y los 19 años pierden la vida por causas que son completamente evitables. Esto son cerca de 3.000 muertes diarias. Así lo denuncia la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe presentado esta semana.

Los accidentes de tránsito, las infecciones de vías respiratorias (que pueden ser tratadas en un centro médico) y los suicidios son las principales causas de estos fallecimientos.

En el caso de los hombres, la cuarta causa es la violencia interpersonal, que se da especialmente en riñas entre pandillas o grupos juveniles.

La mayoría de los decesos se da en Asia y África, pero esto no descarta que vayan en aumento en las otras regiones del mundo.

"La mayoría de estos fallecimientos se podrían prevenir mejorando los servicios de salud, la educación y la asistencia social. Sin embargo, muchos adolescentes que padecen trastornos mentales, consumen drogas o sufren deficiencias nutricionales no tienen acceso a los servicios básicos de prevención y asistencia sanitaria, ya sea porque estos no existen o porque los jóvenes no los conocen", comentó, en un comunicado de prensa, Flavia Bustreo, subdirectora de la OMS.

A esto se le deben añadir que muchos de los hábitos que dañan la salud en la vida adulta –como el fumado, el sedentarismo o el comer alimentos poco saludables– se gestan durante la adolescencia.

Para la jerarca, uno de los mayores problemas radica en que los sistemas de salud descuidan esta parte de la población, pero insiste en que hay forma de revertir una realidad como esta.

"Durante décadas, los planes nacionales de salud han excluido por completo a los adolescentes. Con una inversión relativamente pequeña en este grupo de edad, mejoraremos su salud y su autonomía en la etapa adulta y conseguiremos que prosperen y contribuyan de forma positiva a sus comunidades. Además, las generaciones futuras también crecerán más sanas, lo cual reportará enormes beneficios", afirmó Bustreo.

Posibles caminos

Para la OMS, ya es tiempo de que los sistemas de salud les den a los jóvenes todo lo que ellos necesitan para poder desarrollar su bienestar integral. Esta es la única forma de evitar muertes tan prematuras.

Dentro de las propuestas está en no tratarles como niños y explicarles bien en qué consiste cada enfermedad o padecimiento que tienen.

También se busca promover la educación sexual, el tener programas de ejercicio y alimentación sana en los centros educativos y comunidades y en que ellos tengan espacios para la recreación y esparcimiento.

Uno de los puntos medulares también está en que ellos tengan acceso a profesionales en salud mental, en que tengan un espacio para hablar sus problemas e inquietudes sin ser juzgados y que puedan compartir con otros jóvenes que tienen problemas como los que ellos enfrentan.

Sin embargo, el reporte destaca que de nada sirve el mejoramiento de estrategias a nivel de centros de salud, si los adultos como sociedad no toman en sus manos el acompañar a los adolescentes, desde las familias y vecindarios.

"La mejora de los servicios médicos que atienden a los adolescentes es una de las medidas. Sin embargo, los padres, las familias y las comunidades son fundamentales porque son quienes más pueden influir en el comportamiento y la salud de este grupo de edad", manifestó Anthony Costello, Director del Departamento de Salud de la Madre, el Recién Nacido, el Niño y el Adolescente de la OMS.

Situación en Costa Rica

Aunque nuestro país es uno de los que manejan menores tasas de fallecimiento durante la adolescencia, especialistas consideran que esta población está desatendida en muchos aspectos.

Alberto Morales, quien fungió como director de la clínica del adolescente del Hospital Nacional de Niños, es del grupo de especialistas que defiende que se necesita dar un rol más protagónico a estos jóvenes.

"Tenemos a la población adolescente abandonada. Entre 1980 y 1990, el país tenía 101 clínicas para este grupo y ahora hay menos de 15. Ellos no disponen de servicios de salud pensados para sus necesidades. Además, hace falta trabajo de sectores como educación, familias, comunidades y la misma sociedad", aseguró Morales a La Nación en la presentación del último estudio de la clínica.

"La cobertura para los adolescentes en servicios de salud es de menos del 30%, es de las más bajas. Debería existir un centro nacional de referencia adscrito al Hospital Nacional de Niños, así como Clínicas del Adolescente en todas las áreas de salud", añadió en ese momento.

Investigaciones de dicha clínica han señalado, por ejemplo, que el 10% de los colegiales han tenido pensamientos suicidas, que el 50% ha accesado a pornografía, y que el 65% consume comida "chatarra" al menos una vez por semana.