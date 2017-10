Colegiales ticos ganan beca para estudiar carrera técnica en Estados Unidos

"Una gran oportunidad en mi vida", eso representa para Génesis González la beca que ganó para estudiar en los Community Colleges de Estados Unidos, gracias a su interés en el idioma inglés, su liderazgo y su historia personal.

Ella, junto a otros seis colegiales del país: Brandon Navarro, Natalie Ulate, Brandon González, José Rodolfo Gámez, Fiorella Poveda y Duvan Ramírez fue seleccionada para recibir por primera vez la Beca de Técnicos Especializados Dra. Ana Sittenfeld.

Este reconocimiento consiste en la posibilidad de estudiar en Estados Unidos durante dos años, al final de los cuales deberán efectuar una pasantía de seis meses en empresas de ese país, que tienen operaciones en Costa Rica. El subsidio incluye costos de matrícula, seguros de salud, boletos aéreos y gastos de manutención.

"Me gusta inspirar a jóvenes que están en la misma situación que yo y que a veces no ven que tienen las mismas herramientas para alcanzar sus sueños", afirmó Génesis, quien tiene 17 años y vive en el Hogar Siembra, en Alajuela.

Esa es una institución privada de protección, para niñas de entre 12 y 18 años y acoge menores como ella, cuyos padres están ausentes.

Génesis recuerda que desde los seis años ha estado en albergues, primero en Limón, luego la pasaron a Guadalupe, en San José y ahí empezó su paso por instituciones del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

"Estuve ahí seis años, cuando me volví adolescente me cambiaron, estuve rodando y hace cuatro años estoy en el Hogar Siembra; y mi familia se basa en mi hermano menor y mi hermano mayor, y los del hogar, que somos como 36", contó la joven.

Aunque el primer acercamiento de González con el idioma inglés fue por medio de los conocimientos básicos que se imparten en escuela y colegio, hace un año atrás el padre adoptivo de su hermano menor la ayudó pagándole clases, para mejorar sus conocimientos en esta lengua.

Fue así como tras la aplicación y una entrevista resultó entre las seleccionadas.

"Yo me acuerdo cuando estaba en noveno y éramos cinco personas y terminé siendo solo yo (en el aula) y me preguntaba:'¿Cómo no me he ido yo en la tira con ellos? Y luego hay chiquillas de 12 años que me dicen: 'Ay, Génesis, ¡qué bonito!, vos vas a estudiar afuera y me dicen: 'Es lo que quiero hacer cuando yo sea grande'". Eso, según Génesis, la impulsa aún más a irse y regresar con la expectativa de inspirar a otros jóvenes.

González desea demostrar a su regreso, que sí se puede: "Mostrar ese sentimiento de orgullo de que el PANI me dio las herramientas y que la ausencia de mis padres no fue una excusa para no lograr mis sueños", aclaró.

Otro de los seleccionados para participar de esta experiencia en los Community Colleges es Brandon Navarro, un joven estudiante del Colegio Vocacional de Artes y Oficios (COVAO) y vecino de Cartago.

El muchacho, quien estudia la especialidad de Contabilidad y Finanzas, confesó que desde los cinco años le llamaba la atención el inglés, pero sabía que no tenía la opción de pedirle a su madre que le pagara un curso, pues su familia integrada por él, su hermana y su mamá no podía costearlo.

"Lo que hice desde muy pequeño era buscar mi propio material. Hasta el año pasado tuve acceso a computadora, así que tampoco es que podía buscar ahí. Yo le pedía a los profesores de colegio que si me podían facilitar materiales como revistas o libros para escuchar".

Además, el ser amante de la música en inglés le ayudó mucho con el idioma. A los 14 años decidió pedirle a los profesores su ayuda para hablar mejor en ese idioma.

"La parte de los recursos no es una excusa para aprender. Si uno quiere algo busca la forma de alcanzarlo. En la actualidad, no soy una persona bilingüe, pero tengo un nivel de inglés bastante alto y eso es algo que me hace sentir muy bien, porque sé que fue con esfuerzo", comentó Navarro.

Sin embargo, la escogencia de estos colegiales no solo se basó en su capacidad para hablar una lengua extranjera, pues como señala Brandon Navarro, el idioma lo pueden hablar muchos, pero "tal vez esos muchos tuvieron recursos para poder hacerlo, en cambio, habemos otras personas que no hemos contado con esos recursos y tuvimos que buscar nuestros propios medios".

Premio al esfuerzo

El beneficio que recibirán estos muchachos es parte de una alianza entre la Fundación Costa Rica - Estados Unidos para la Cooperación (CRUSA), la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), la Embajada de Estados Unidos de América, United Airlines y el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, por medio de su oficina de asesoría educacional Education USA.

El subsidio se entregará a partir de este año y hasta el 2021 a colegiales como Navarro y González, que sean estudiantes de colegios técnicos profesionales o que cursen el Bachillerato Internacional.

La beca contará con un presupuesto de $1.567.000 y se otorgarán al menos seis al año, en áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).

Merlyn C. Schultz, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos explicó que escogieron estos Communnity Colleges, en los que se inscriben unos 13 millones de alumnos, debido a varias características: sus procesos de admisión son más sencillos, poseen matrículas menos costosas, y los grupos de estudiantes son más pequeños, por lo que los alumnos reciben atención más personalizada.

Por su parte, Marisela Bonilla, directora de proyectos de la Fundación CRUSA aseguró que: "La creación de capacidades en áreas estratégicas para el país, es uno de los aportes que realiza CRUSA para impulsar la economía del conocimiento en Costa Rica".