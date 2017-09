Territorio de Zaguates pondrá cámaras de seguridad para evitar más envenenamientos de perros

La aparición de 12 perros envenenados este domingo dentro de la propiedad de Territorio de Zaguates, obligará a los dueños de este sitio a colocar cámaras de seguridad para evitar otro episodio similar.

Así lo confirmó este lunes a La Nación, Álvaro Saumet, propietario del refugio animal, ubicado en Carrizal de Alajuela.

Según dijo el empresario, este mismo lunes pidieron la cotización a varias empresas de seguridad para colocar 16 dispositivos en un área de cuatro hectáreas, que es donde conviven las mascotas.

"Antes no lo habíamos pensando porque no teníamos dinero, pero en vista de que es la primera vez que envenenan perros dentro de la finca, tendremos que hacerlo", expresó.

Según Saumet, en esta oportunidad decidieron no interponer ninguna denuncia ante las autoridades.

Un sobreviviente

El propietario del centro de rescate confirmó que, inicialmente, fueron 13 canes los afectados, pero uno sobrevivió porque, al parecer, no ingirió gran cantidad del veneno.

"Cuando lo encontramos estaba convulsionando, pero logramos restablecerlo. No sabemos qué fue lo que les dieron, pero tiene que haber sido Lannate (un poderoso insecticida), o algún agroquímico fuerte que los desintegra por dentro hasta desangrarlos", afirmó.

Los cuerpos de los animales envenenados fueron enterrados dentro del refugio.

Ya la administración de este centro de rescate había pasado por capítulos parecidos. En total, ocho perros han corrido la misma suerte, pero en lugares cercanos, fuera de su terreno; nunca antes dentro de sus instalaciones.

"No entendemos qué es la necedad. Muchas personas no quieren que los perros estén aquí. Han ido a los Tribunales de Justicia, a la Sala IV, pero vienen las autoridades, constatan que todo está en regla y no pasa nada", concluyó Saumet.

Aunque hay cinco funcionarios que duermen todos los días en las instalaciones de este refugio, no cuentan con guardas de seguridad que estén pendientes de situaciones como la acontecida el domingo.

Esta agrupación, fundada por Saumet y su esposa, Lya Battle, atiende actualmente a más de 800 canes en un terreno de 152 hectáreas.

En 10 años de labores, ha albergado a unos 9.800 perros.